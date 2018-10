Värmland samlade in 222 110 till Världens Barn

Förra året samlade vi in 199 931,50 kronor. I år slutade insamlingen på 222 110 kronor.

– Att knäcka 200 000 kronor har varit en dröm för alla som jobbar med insamlingen på redaktionen, säger Malin Björk, som varit insamlingsansvarig på P4 Värmland.

Så här gick det i insamlingen:

Totalt fick vi in 2748 samtal som tillsammans blir 222 110 kronor. 142 stycken SMS till vår önskemusikfredag som tillsammans blev 6603 kronor. I vår digitala bössa kom det in 35 913 kronor. På vårt swischnummer kom det in 29 775 kronor. Sedan fick vi två gåvor till en summa av 22 000 kronor.

Dansbandskampen, som satt in sina pengar på lite olika sätt, slutade på 40 500 kronor.

Alla vi på P4 Värmland vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till vår insamling till Världens Barn.