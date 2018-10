Hög risk för viltolyckor i Värmland

En ny undersökning från försäkringsbolaget IF visar att Värmland ligger på en tredjeplats när det kommer till hur många olyckor som skett per tusen bilar under förra året. I länet skedde 16 olyckor per tusen bilar i länet under förra året. Värst utsatt är Kalmar län följt av Kronobergs län.

Enligt Birgitta Karstensson, ordförande för Motormännen i Karlstad, har skogsägarna ett ansvar att röja bort skogen som ligger nära vägen, något hon anser att de inte har gjort.

– När skogen röjs dåligt och ligger för nära vägen, då är det väldigt lätt att djuren ställer sig precis vid vägen och får maten serverad. Skogsägarna borde se till att röja mycket bättre längs vägarna, då ser förare också bättre om djur kommer, menar Birgitta Karstensson.

Vad ska jag tänka på som förare?

– Det kan alltid komma något mer djur, så fort du ser att det kommer något ska du bromsa ner för det kan komma fler, säger Birgitta Karstensson, ordförande för Motormännen i Karlstad.

