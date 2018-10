Svårt att att spåra droghandel i sociala medier

– Ilandaskolan är inte unik, detta är ett allmänt problem som vi har. Inte bara i i Värmland utan även i storstäder och kranskommuner, säger narkotikapolisen Fredrik Olausson.

Polisen i Värmland har kunnat spåra några av dem som sålt narkotika via sociala medier. Men just via Snapchat är det svårt.

– Snapchat är framförallt ett forum där man inte behöver uppge sin identitet för att logga in, säger Fredrik Olausson.

Vad kan man göra åt problemet?

– Jag tycker att det är bra om man kan föra en dialog och försöka informera polismyndigheten eller skolan om framförallt ungdomar och barn har något konto som verkar konstigt eller avvikande på något sätt. Den lilla pusselbiten kan vara det sista vi behöver ha för att gå vidare, säger Fredrik Olausson.