Efter en sluten omröstning föll 16 röster på Hammarösamverkan, medan S, C och V fick 15. Efter att Sverigedemokraterna agerat vågmästare. Detta innebär ett maktskifte på Hammarö och att Hamamrösamverkkan tar över



– Det känns fantastiskt roligt att få ta över det här och försöka göra något åt ekonomin och de stora problemen vi står inför, säger Moderaternas Bosse Henriksson.



Socialdemokraternas Per Aspengren riktade dock kritik mot att Hammarösamverkan gjort sig beroende av Sverigedemokraterna.



– Våra partier har den värdegrunden att vi inte vill vara beroende av att Sverigedemokraterna ska få utslagsröst. Vi hade hoppats på att något annat parti hade velat vara med oss, men de vill åt makten och de låter sig då vara påverkade och beroende av Sverigedemokraterna, säger Per Aspengren.



Moderaternas Bosse Henriksson slår ifrån sig av kritiken och menar att man inte har någon samverkan med Sverigedemokraterna.



– Vi har lika lite samarbete med Sverigedemokraterna som vi har med Socialdemokraterna. Det handlar om att ha informativa samtal med samtliga partier så att vi ska kunna i samförstånd nå fram till bra beslut som gynnar Hammarös befolkning, menar Moderaternas Bosse Henriksson.