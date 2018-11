Högerextremister försökte kuppa sig in på SD-mandat

– Ja, vad ska man säga om det? Förra mandatperioden hade vi en socialdemokrat som skrev in sig på vårt mandat, i och med att det är öppna listor så kan ju vem som helst göra det. Det är inte roligt om man säger så, säger Jan-Erik Tjärngård, partiets vice ordförande i Forshaga-Deje.

Sverigedemokraterna i Värmland har haft öppna listor i samtliga kommuner och i landstinget eftersom man in i det sista ville få in kandidater. Så länge kandidaten ger sitt godkännande kan i princip vem som helst som får tillräckligt många röster ta en plats.

Att nazister kommer in i fullmäktige på SD-mandat har hänt i bland annat Ludvika och Borlänge. Det skulle teoretiskt kunna hända i Forshaga också, eftersom de två männen fick fyra respektive fem röster, men det kräver då att flera ledamöter och ersättare lämnar sina poster.

– Det kommer inte att ske, så enkelt är det, säger Jan-Erik Tjärngård (SD).