Sundin: Politiska partier måste ta sitt ansvar mot extremister

Två män med starka kopplingar till nazistiska organisationer har försökt kuppa sig in i fullmäktige i Forshaga, det här har vi hört om här i P4 Värmland under dagen. Att de kunde göra det beror på att Sverigedemokraterna haft öppna listor, vilket betyder att vem som helst - som godkänner det - kan väljas in i fullmäktige på SD-mandat om man får tillräckligt många röster.

Peter Sundin jobbar på Brottsförebyggande centrum och menar att problemet med att extremister tar sig in i politiken via andra partier kommer att bli större.

– Det är jätteallvarligt att antidemokrater tar sig in, och så pass långt som man har tagit sig, bland annat i SSU, och skrämmer undan människor, säger Peter Sundin. Politiska partier måste ta sitt ansvar och se till att det här inte funkar, inte minst Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas distriktsordförande Runar Filper säger till P4 Värmland att de förmodligen kommer stänga listorna framöver, vilket skulle få bort det här problemet.