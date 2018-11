Kommunchefen efter vattenläckorna: Jag är oroad

– Det är självklart att vi är väldigt oroliga att det hänt två gånger och det får ju väldigt stora konsekvenser, säger Claes Hultgren.

Den första läckan på Filipstads huvudvattenledning upptäcktes under morgonen förra fredagen. Den gjorde att 8 000 hushåll blev utan vatten och en av kommunens största industrier, Barilla, fick stoppa verksamheten helt under hela dagen. Vattnet var inte tillbaka förrän sent på kvällen. Natten till lördag inträffade alltså en ny läcka på huvudvattenledningen, inte långt från den gamla och risken för flera läckor finns.

– Vi håller på nu parallellt och gör en separat ledning ytterligare. Det är olyckligt att den inte är klar, men det kommer vi köra hårt med nu för att den ska bli klar. Men det kommer ta tid, säger kommunchef Claes Hultgren.

Han säger också att kommunen fortsätter med andra åtgärder för att förhindra eller göra att skadan inte blir så stor om det skulle bli ytterligare en läcka. Bland annat ska kommunen kalla till möte med berörda företagare.