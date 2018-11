Ökad makt för Centerpartiet i kommunerna

– Det är jätteroligt att vi ökar vårt inflytande. Det visar att vi har många duktiga företrädare runtom i Värmland som tar ansvar och också hittar samarbetsformer, säger Daniel Bäckström, ordförande för Centern i Värmland.

Under förra mandatperioden ingick Centern i styrande koalitioner i sex av de 18 kommunerna i Värmlands landskap, alltså länet plus Karlskoga och Degerfors. Nu ser man ut att komma med i elva styren, förutsatt att den Centerledda minoritetskoalitionen som vill styra Eda får tillräckligt stöd i fullmäktige.

Det betyder att Centern är med och styr lika många värmländska kommuner som Socialdemokraterna, och betydligt fler än Moderaterna.

Ett ökat antal mandat gav bra förhandlingsläge, konstaterar Daniel Bäckström.

– Sedan är vi bra på att förhandla och många har kunnat landa i en bra överenskommelse för sin kommun och det tycker jag är väldigt positivt.

I många fall handlar det om blocköverskridande styren. Ser du någon risk för en svekdebatt, att borgerliga väljare är besvikna över att ni går ihop med Socialdemokraterna?

– I flera kommuner har Centern och Socialdemokraterna jobbat ihop, man har hittat varandra och hittat former för konstruktiv samverkan och det har visat sig positivt. Det som är fokus för oss är att vara med och ta ansvar och hitta lösningar så att det blir stabilitet.

I de 18 värmländska kommunvalen backade Socialdemokraterna från cirka 39 till 33 procent. Antalet kommuner S är med och styr ser ut att minska från 13 till 11, om man kalkylerar med att partiet hamnar i opposition i Eda och Hammarö, vilket inte är helt klart än.

Men Socialdemokraterna är fortsatt är det parti som har den viktigaste posten, kommunstyrelsens ordförande, i klart flest kommuner.

Den stora vinnaren utöver Centern är Kristdemokraterna, som tidigare ingick i fyra styren och nu ser ut att komma med i styret av sju värmländska kommuner. Där ingår Eda och Hammarö, som det alltså finns frågetecken kring.



En stor förlorare är Vänsterpartiet, som bara får vara med och styra fyra kommuner, jämfört med nio under förra mandatperioden.

– Vi ser att vi generellt har gått fram i de senaste valen. Men vi ser också tydligt hur Socialdemokraternas tillbakagång och högervridning gör att de ingår i andra samarbeten än de som de har haft tillsammans med Vänsterpartiet, säger Madeleine Nyvall, ordförande för V i Värmlands län.

Lokala partier ser ut att få vara med och styra i tre kommuner, där Hagfors sticker ut mest eftersom nya Oberoende realister planerar att styra själva i minoritet.

Sverigedemokraterna fick totalt knappt tolv procent av rösterna i de 18 kommunvalen, ungefär lika mycket som Centern och en ökning med drygt tre procentenheter. Men ser inte ut att få vara med i någon styrande koalition.

Eftersom andra partier har sagt att man inte vill ge Sverigedemokraterna inflytande är SD:s ökning en stor orsak till att de blocköverskridande koalitionerna har blivit fler.

Fakta - koalitionerna som ska styra kommunerna (partier i storleksordning)



Arvika: S, V och MP (majoritet)

Eda: Oklart, men C, Hel, V och KD vill styra i minoritet

Filipstad: S och V (majoritet)

Forshaga: S och C (majoritet)

Grums: S (majoritet)

Hagfors: Oberoende realister (minoritet)

Hammarö: Oklart, men största minoriteten M, L, KD och MP vill styra och vann första ronden om fullmäktiges presidium

Karlstad: M, C, MP, L och KD (minoritet)

Kristinehamn: M, C, L, KD och MP (majoritet)

Munkfors: S (majoritet)

Storfors: S och V (majoritet)

Sunne: C och S (majoritet)

Säffle: C, M, Siv, KD och L (majoritet)

Torsby: S, C och L (majoritet)

Årjäng: S, C och MP (majoritet)

Degerfors: S, M, C, L och KD (majoritet)

Karlskoga: M, C, L och KD (minoritet)