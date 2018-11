Stor brist på förskollärare

– Vi har annonserat flera gånger under året. Tyvärr har det varit väldigt få sökande, säger Elisabet Björklund som är barnomsorgschef i Arvika kommun.

Förskolan i Arvika expanderar rejält just nu. Ungefär 100 nya förskoleplatser skapas under året och med det också ett allt större behov av att anställa behöriga förskollärare. Många av de som jobbar som förskollärare i kommunen idag har sökt sig till den nya förskolan och därför är bristen som störst på de äldre förskolorna. Där har kommunen fått frångå målet om att ha två behöriga förskollärare per barngrupp. Istället anställer man fler barnskötare.

– Det är en kortsiktig lösning för oss. Vi ser ju också att förskollärare har en annan kompetens och den behöver vi för att kunna uppfylla läroplanens mål, säger Elisabet Björklund, barnomsorgschef i Arvika.