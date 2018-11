Så upptäcker du missbruk

Ilandaskolan i Karlstad har fått tydliga indikationer på att det förekommer drogförsäljning via sociala medier i Skåre med omnejd. Skolan har satt in flera åtgärder för att informera elever och föräldrar och rektorn har uppmanat föräldrar att ha lite extra koll på sina ungdomar just nu.

PG Öberg är terapeut på Nexus, som vänder sig till unga upp till 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Han menar att det finns flera sätt att upptäcka missbruk hos ungdomar.

– Man bör vara misstänksam om det luktar lite läderjacka eller om man hittar rullpapper till cigaretter, säger PG Öberg.

Han menar också att man ska vara uppmärksam på beteendeförändringar, något som kan tyda på ett begynnande missbruk.