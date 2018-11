Samlar in pengar till 16-åriga Selma

– Vi ville samla in pengar för att titta på om det verkligen gått rätt till själva avvisningen, säger Kinna Skoglund, som är grundare av nätverket Vi står inte ut, som jobbar för att fler ensamkommande barn och unga ska få stanna i Sverige.

Det var under ett besök hos polisen i onsdags som Selma Yohannes fick veta att hon skulle utvisas till Italien, det land hon först kom till när hon och hennes familj flydde Libyen. När P4 Värmland pratade med henne under torsdagen befann hon sig på ett transitboende på Sicilien. En advokat har nu tackat ja till att ta sig an fallet.

– Sedan kanske vi måste samla ihop lite till, vi vet ju inte hur långdragen process det blir men nu har vi i alla fall så att vi kan starta, säger Kinna Skoglund.