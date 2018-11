Rektorn: "Det är lugnt på Frödingsskolan"

Under förmiddagen så inkom det ett hot mot Frödingskolan i Karlstad. Det ska ha handlat om en elev som via sociala medier har riktat ett hot mot skolan. Polisen blev tidigt kontaktad och har nu tagit eleven till socialkontoret.



– Jag har varit ute i alla klasser och informerat om vad som har hänt. Undervisningen pågår som vanligt och det är lugnt på skolan. Eleverna verkar känna sig trygga. Vi har en väktare för trygghetens skull och elevhälsan finns i cafeterian om eleverna behöver prata med någon, berättar Frödingskolans rektor Sarah Thorén.



Hur arbetar ni vidare med detta?



– Vi jobbar mycket med sociala medier med eleverna och kommer fortsätta att göra detta under höstterminen. Att få elever att förstå hur sociala medier påverkar och vad som lagligt och inte, säger Sarah Thorén.