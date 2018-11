Rekordstort intresse för Chess på Säffleoperan

Att intresset skulle vara så stort för föreställningen, var inget man på Säffleoperan hade kunnat räkna med.

– Det var över förväntan. Vi hade biljettsläpp i torsdags i förra veckan och på första dagen sålde vi slut på premiärföreställningen. Det var kö långt ut på gatan vid teatern. Det känns jätteroligt, jag har aldrig varit med om något liknande, säger Tobias Norelius, producent på Säffleoperan.



I vanliga fall tar biljetterna till Säffleoperans premiärer slut på sommaren så det märks väldigt tydligt att det finns ett stort intresse för Björn- och Bennymusikalen Chess.



– Jag har aldrig fått så mycket samtal och mail från människor som vill ha jobb, folk som vill vara med, eller bussbolag som är intresserade av att anordna resor till oss, så det känns jättekul, säger Tobias Norelius.



Betyder det här jätteintresset att ni kan förlänga speltiden på föreställningen?

– Det är sånt vi får titta på. Vi vill ju att så många som möjligt ska få en chans att se föreställningen. Men det är en begränsad period och vi har en ensemble som oftast har andra jobb under veckorna, så det blir svårt att lägga in extraföreställnigar under veckorna. Det lutar i så fall åt att det blir matinéer på lördagar, förklarar Tobias Norelius.



Vad betyder den här stora intresset för er?

– Det är naturligtvis en trygghet för mig som producent att veta att jag har en trygg ekonomi i projektet, men samtidigt blir man lite nervös också för nu kännsd et som att vi har en stor press på oss att leverera något bra i oktober nästa år. Men de tär jag övertygad om att vi kommer att göra, avslutar Tobias Norelius.