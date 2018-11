Vänortssamarbeten med Kina ifrågasätts

Människorättsorganisationen Amnesty menar att det ställer höga krav på de svenska kommuner och landsting som har vänortssamarbeten med Kina.

Filipstads kommun har haft en vänort i Kina under flera år. Per Gruvberger (S), kommunalråd, menar att det började som ett demokratiprojekt men förstår samtidigt att det kan ses som problematiskt.



Efter flera års kontakt teknade 2016 Filipstads kommun ett systerstadsavtal med kinesiska miljonstaden Longyan. Men Per Gruvberger (S) menar att utbytet inte är så stort och att situationen i landet har ändrats sedan dess.

– I dagsläget är det lite mer tveksamt att bedriva, hur meningsfullt det är, säger Per Gruvberger (S).

Men enligt honom har det inte varit uppe till diskussion att lämna samarbetet.