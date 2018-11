Hilda från Karlstad blir årets bragdhund

Hon heter Hilda, hon är en labrador och hon är fem år gammal. I år blev hon tilldelad ett pris för sina hjälteinsatser, bland annat har hon hittat två hundar som har sprungit iväg nyårsnatten förra året.

Hittade hundarna

Efter två dygn så hittade Hilda dessa hundar i Gunnarskogs-trakten. Karin Björck som är ägare till hunden berättar om händelsen.

– Det var vid två tiden på eftermiddagen när jag jobbade så ringde en man till mig som tappade bort hundarna och frågade om jag kunde hjälpa honom. Jag sa till honom att jag skulle komma lite senare men då svarade han spontant att det var för mörkt. Men för mig och Hilda är mörker inget hinder, snarare en fördel, berättar Karin Björck.

Hon fortsätter:

– Vi traskade upp för ett berg nästan på 1,3 kilometer - bara rakt upp på berget. Där hittade vi några tassar. När vi kom upp på en platå så började hon ringa in och markera. Under en gran hittade vi där dem hade legat. Sen slår hon upp nosen lite höger upp och får in ögonen i pannlampan, avslutar Karin Björck.