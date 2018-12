Ökat behov av stöd för drabbade av ätstörningar i Karlstad

– Det är många som hör av sig till oss och vill ha stöd och här i Karlstad så har verksamheten varit lite vilande under en tid och nu när vi bygger upp verksamheten så märker jag att vi behöver ha fler volontärer som kan vara med och stötta och hjälpa fler, säger säger Pia Elofsson som är samordnare för Frisk & Fri i Karlstad.



Vad gör volontärerna?



– Det vi söker nu är mentorer. De har kontakt med en drabbad eller en närstående under en femmånadersperiod via mail, telefon eller möten, säger Pia Elofsson.



Är det lätt eller svårt att rekrytera personer som vill engagera sig i föreningen ideellt?



– Det är ju den svåra biten. Vi jobbar med kampanjer och riksföreningen i Stockholm har lagt ut kampanjer på Facebook där vi försöker locka till oss volontärer. Det är ett otroligt givande och viktigt arbete och jag tror att det finns många därute som håller med, menar Pia Elofsson.



Mycket av arbetet i föreningen bygger på volontärer som själva varit i samma situation och det finns ett brinnande engagemang, något som Pia Elofsson själv kan relatera till.



– Jag vet ju vad jag saknade när min egen dotter var sjuk. Jag vet hur det är att leva med närstående som har en ätstörning och då vet jag att det finns ett enormt behov att få stöd i den situationen. Att jag kan nu kan vända våra jobbiga år till något positivt för andra, det betyder jättemycket för mig, säger Pia Elofsson.



Riksföreningen Frisk&Fri är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm. Idag finns föreningen runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående. I Karlstad arbetar föreningen nu med att bygga upp ett samarbete med vården, man kommer också att ha en öppen träff för närstående den 11:e december för att få igång verksamheten. En verksamhet som är mycket viktig för de drabbade.



– Vi kan ge ett stöd som vården inte kan ge. Vi har en väldigt stor erfarenhet. Att de drabbade får se och träffa andra som har varit sjuka men som har blivit friska och se att det går. De får se att det finns ett slut på helvetet, det går att bli frisk, avslutar Pia Elofsson.