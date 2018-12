Långa köer när biltätheten i Karlstad ökar

Här kan du lyssna på ett längre reportage om biltätheten i residensstaden.

Antalet bilar i Karlstad ökar mer nu än tidigare. Det i kombination med Karlstads geografiska läge gör att det ställer särskilda krav på infrastrukturen. Det har blivit en allt mer intensiv trafik och längre bilköer i Karlstad de senaste åren och många av invånarna är nu bekymrade.

– Det är totalkatastrof. Det är köer och det gäller att välja tiden när man ska åka till Karlstad. Nu har jag förmånen att vara pensionär, så jag slipper vara i trafiken när det är som värst, säger Birgitta Rogersson.



De långa bilköerna in mot Karlstad har också fått människor att förändra sina arbetssituationer.



– Jag har anpassat min arbetssituation så att jag börjar tidigare och slutar tidigare för att undvika köerna och kommer runt det på det sättet, säger Jesper Samuelsson.

Precis som i landet som helhet har det i Karlstad och på Hammarö blivit något biltätare. På tio år har invånarantalet i Karlstad och Hammarö ökat med 9106 personer och på samma tid har antalet bilar ökat med 6403 stycken, detta enligt siffror från statistiska centralbyrån.



Man ser alltså en tydlig tendens att ökningen de senaste tio åren går allt närmare en bil per person.



– Kommer ökningen att fortsätta på det här sättet så blir det ett stort problem. Som det är idag så är det ett problem, men det är främst runt åtta- och fyratiden som det är som värst. Den typen av pendling kommer man nog att få tänka in att det kommer att finnas även i framtiden, säger Ingrid Näsström som är stadsbyggnadsdirektör på Karlstad kommun.



Finns det ett maxtak för antal bilar som Karlstad klarar av?



– Kanske är vi där snart om man inte vill sitta i bilkö. Vi vädjar faktiskt lite till människors eget ansvar också. Det är frustrerande att sitta i en bilkö och att det står still, menar Ingrid Näsström.



Men bilarna blir fler och fler. För att lösa problemen med bilköer har kommunen en infrastruktursplan för att omfördela den trafik som idag har Hamngatan i centrum som en genomfartsled. 2019 ska östra förbindelsen mot Välsviken börja byggas och omkring 2024 tror man att Jakobsbergsbron mot Bergvik kan börja byggas. Men trots förändringar i vägnätet framöver, är inte bilen högsta prioritet.



– Det är kollektivtrafik, gång och cykel som är prioriterade delar. Bilen är inte prioriterad i planeringen. Men bilen finns och vi planerar för att bilen ska kunna finnas. Men alla i Karlstad kan inte ha två bilar per familj, det kommer inte att fungera, det får inte plats. Vi måste få till en beteendeförändring, säger Ingrid Näsström.



Beteendeförändring är en del, men hur löser man det för dom som är helt beroende av sin bil?



– Till de som måste ha sin bil så tänker vi att vi måste bygga fler parkeringshus. Vi måste också titta på korttidsparkeringar för att människor ska kunna ta bilen. Vid biblioteket tittar vi också på möjligheten att bygga ett parkeringshus.



Många Karlstadsbor är kritiska till situationen.



– Det är ett trafikkaos. Det är svårt att ta sig fram och det är nästan omöjligt att hitta parkeringsplatser för kortare ärenden i centrum. Sen är det för dålig struktur på hela trafikplaneringen, menar Karl Boström.



Karlstad växer och bilarna blir fler och fler. Kommer ni på Karlstad kommun att lösa den problematiken?



– Jag tror inte vi kommer att lösa problemet hur folk vill äga en bil eller inte, men vi kommer att lösa problemet genom att göra infrastruktursatsningar som vi tror kommer att omfördela trafiken så att man slipper sitta i kö. Vi tror verkligen att vi kan påverka människor till beteendeförändringar med kampanjer. Alternativen måste bli så bra att man väljer de före bilen. Vi har mycket kvar att göra, men jag tror att vi kommer att lyckas och att vi inom en tioårsperiod kommer att se helt andra mönster, säger Ingrid Näsström.