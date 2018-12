Färjestad förlorade efter bortdömt mål

Gästerna öppnande drabbningen bäst. Efter drygt sex minuter snappade Alexander Reichenberg upp en retur och stötte in 1–0, norrmannens första mål i SHL.

Efter två bra powerplay kunde Joakim Andersson till slut sätta 1–1 strax efter att hemmalaget avslutat spel i numerärt överläge. I den andra perioden kom också 2–1 för hemmalaget.

Hemmalaget hade medvind och stängde ofta ned gästerna från Värmland som hade svårt att skapa några riktigt heta chanser. Men med bara sex sekunder kvar av den andra perioden avlossade Jens Westin ett skott som styrdes på Michael Lindqvist och förbi Jonas Gunnarsson.

I inledningen av den sista perioden släppte Oscar Sundh pucken bakom ryggen, Anton Bengtsson tog emot den och vispade in 3–2 in sin 300:e match för Jönköpingsklubben. Joakim Nygård kvitterade bara några minuter senare och matchen levde till det absoluta slutskedet.

Fast med drygt två minuter på klockan satte Alexander Ytterell sitt första HV-mål med ett skott via stolpen och in och avgjorde rivalmötet, eftersom Johan Rynos mål under näst sista minuten dömdes bort.