Efter P4 Värmlands granskning: DO utreder försvaret

Det var i april 2018 som P4 Värmland kunde avslöja att Rekryteringsmyndigheten använder neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och Asperger som utsorteringsverktyg inför mönstring och militärtjänstgöring. Förfarandet fick då hård kritik från bland andra Maria Unenge Hallerbäck, överläkare i neuropsykiatri.

Saken har anmälts till DO tidigare av flera olika sökande som känt sig diskriminerade av att sållas bort utan individuell prövning. Då ansåg DO att Försvarsmakten inte gjort sig skyldiga till diskriminering i lagens mening, men efter en anmälan som organisationen Malmö mot Diskriminering gjorde i somras har DO nu alltså bestämt sig för att inleda en tillsyn.

Särskilt intresserar sig DO för att sökande inte ges någon möjlighet att specificera vilken typ av funktionsnedsättning de har, eller har haft.

Före den 25 januari måste Rekryteringsmyndigheten svara på de frågor som DO har ställt.