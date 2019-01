Skogsfinnarna i Värmland kom från Savolax

I norra Värmland pågår ett DNA-projekt med syfte att kartlägga den skogsfinska befolkningen, det vill säga de värmlänningar i norra Värmland med rötter i Finland, vars anfäder kom till Värmland med svedjebruk under 1500-talet och 1600-talet.



Nästan 2000 personer har bidragit med att lämna DNA och när historikern Niclas Persson Tenhuinen var med här i P4 och pratade om projektet för två år sedan blev han nedringd av personer som ville veta mer om sitt ursprung. Men vad har hänt med projektet sedan dess?



– Projektet pågår fortfarande, men vi är i begynnelsen av någon sorts avslut. Men det här projektet pågår ständigt eftersom vi hela tiden får in nya personer som testar sitt DNA, men våra analyser och resultat börjar klarna, säger Niclas Persson Tenhuinen.



Hur mycket mer vet vi om den skogsfinska befolkningens ursprung?



– Nu kan vi ringa in området varifrån dom kom. Det blir mer klarlagt att ursprunget är norra Savolax. Det är en stor majoritet i norra Värmland som genetiskt matchar med detta området. Tidigare var det mer spretigt, vi visste att man kommit från östra Finland men inte mer specifikt än så. Vi får också en bättre bild om den finska kolonisationsrörelsen bakåt i tiden, berättar Niclas.



Märker ni av ett större engagemang bland folk?



– Folk testar sig något enormt nu. Det är en väldig skillnad jämfört med 2010, nu är det en revolution. Det finns också en stor nyfikenhet på de skogsfinska och släktnamnen, säger Niclas.



Hur blev du engagerad i projektet?



– Jag blev personligt engagerad i detta när jag insåg att jag själv hade skogsfinska rötter. Hela min världsbild förändrades och efter det blev jag väldigt intresserad av det här. Jag har själv tagit tillbaka mitt skogsfinska släktnamn på min morfars sida, avslutar Niclas.