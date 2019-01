Museichefen: Skulle kulturen försvinna finns bara Netflix och chips

När föregående år nu utvärderas blir det tydligt att kommunen ligger långt ned i statistiken när det gäller anslag till bland annat Stadsbiblioteket. Under 2017 fick biblioteket knappt 300 kr per invånare, vilket är lägst i länet och ofta flera hundra kronor mindre per invånare än vad de andra kommunerna får.

Lena Saltberg är chef på Stadsbiblioteket i Kristinehamn och att biblioteket tvingas kämpa med små medel är inget nytt för henne.

– Jag har arbetat här sen 2011 och Kristinehamn är ju en kommun där man faktiskt har minskat i antal invånare i ett antal år vilket gör att skatteintäkterna bli mindre. Så vi har fått spara flera gånger sen jag började och det klart att det påverkar.



Trots att de kommunala anslagen ökat i hela landet de senaste åren har det gått i motsatt riktning i Kristinehamn. För Stadsbiblioteket är det främst när det gäller personal och medieanslag som besparingarna blir tydliga, vilket också fått konsekvenser för antalet besök som gått ned. Och samma sak gäller hos Kristinehamns konstmuseum, som såg en nedgång med runt 20 procent av besökarna under fjolåret.



Andreas Brännström är chef Kristinehamns konstmuseum. Han är inte heller förvånad över nedgången och rustar sig för fortsatta besparingar. Men han hoppas samtidigt att kommunen inser värdet av ett rikt kulturliv.



– Vad jag förstår så har vi ett par år framför oss som det här sparbetinget ligger för att liksom hämta i kapp den här mindre ekonomin. Men framförallt hoppas jag att politikerna förstår att det i en sån här kommun är det viktigt att det finns ett kulturutbud. För skulle det försvinna så finns bara Netflix och chips.