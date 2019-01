Värmlänning bakom Hank von Hell

När Mustasch spelade in nytt album i Värmland bjöds en gästartist in. Andreas Werling jobbar för ett stort skivbolag och föreslog Hank von Hell som tidigare varit frontfigur i Turbonegro. Resultatet blev bra och det dröjde inte länge förrän det kom en förfrågan om att delta i norska melodifestivalen. Bidraget heter "Fake it".

– Vi trodde att det var ett skämt först, säger Andreas.

Tidigare fans kommer att känna igen stilen. Låten beskrivs som en upptempolåt med budskapet att om du inte kan vara dig själv, så var någon annan.

– Det kommer att bli en djävla show, menar Andreas.