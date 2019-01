Svag andraperiod fällde Färjestad på Hovet

I en tät match på Hovet i Stockholm gör Johan Ryno Färjestads båda mål, men det räckte inte för att slå Djurgården.



– Jag tycker att vi gör en helt okej förstaperiod och har med oss 1-1 efter den. Sen blir vi lite tafatta i andra och dom tar över matchen. I sista perioden kämpar vi och sliter utan att vi kommer någonstans. De får in 3-1-målet i powerplay och vi blir mer desperata, som det ofta har sett ut för oss när vi ligger under. Vi får in en reducering, men då är det lite för sent, säger Färjestads Johan Ryno.



Vad hände med offensiven i andra period?



– Vi slarvar, vi skyddar inte pucken i anfallszon och då får dom vända på oss direkt. Dom får dessutom långa anfall i våran zon och det håller inte, vi måste ta mer ansvar där ute, säger en besviken Johan Ryno.



Färjestads förlust innebär nu att laget halkar ner på en fjärdeplats med totalt 62 poäng, en poäng bakom Frölunda i en väldigt jämn tabell.