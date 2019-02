Brand i företagsfastighet i Säffle

Fastigheten används endast av företag och inte som en bostad. Enligt räddningstjänsten fanns inga personer i huset när branden bröt ut.



Branden ska, enligt räddningsledaren på plats, sannolikt ha startat på andra våning, spridit sig till tredje våning och vidare till vinden.



Just nu är huset rökfyllt och enligt räddningsledaren på plats har man borrat in dimspik för att få in vattenånga i byggnaden och på så sätt kunna släcka branden. Hur branden uppkommit är ännu okänt.