Rigmor Gustafsson släpper nytt album

Den 22 februari släpper jazzsångerskan albumet "Come home" som är uppföljare till 2014 års "When you make me smile".

Skivan innehåller dels nyskriven musik av bland andra Andreas Mattson och Anders Lundin, men också tolkningar av artister som Kate Bush, Joni Mitchell och Tanita Tikaram.

– Med det här albumet känns det som om jag landat och nått något nytt, men också något som alltid funnits i mig, säger Gustafsson i ett pressmeddelande.