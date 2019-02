Nytt snöoväder på väg – ishalka väntas i väst

– Som vi har förstått på prognosen kommer det in en hel del blötsnö och där ligger redan is och snö i botten. Det kommer bli nästintill en curlingbana på många ställen i Halland och norrut mot Bohuslän, Dalsland och Värmland, säger Bengt Olsson som är presschef på Trafikverket.



Som en curlingbana på vägarna i delar av västra Sverige, räknar Trafikverket med från i eftermiddag. Därför uppmanar Bengt Olsson på Trafikverket trafikanter att ha med sig varma kläder och kanske även en varm dryck och i den mån det går hålla sig till de större vägarna.



Tågtrafiken väntas inte påverkas lika mycket i västra Sverige, förutom att träd som tyngs ner av mycket snö kan riskera att brytas av och fälla kontaktledningar.



I östra Sverige påverkas tågtafiken mer. Kylan flyttas norrut från Sörmlandstrakten och upp mot Norrbotten. Det här kan leda till att tåg ställs in, säger Bengt Olsson som uppmanar resenärerna att följa utvecklingen via tågbolagens hemsidor.



– Vi har en del utmaningar när det gäller växlarna på järnvägssidan som fryser igen som vi håller på att fixa med. Det är något färre tåg som går där uppåt, säger Bengt Olsson.

– Var ställer ni in tåg?

– Framförallt upp vid Sundsvall, Umeå, men även kring Gävle.