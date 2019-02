Nya vargrevir har hittats i Värmland

Sedan varginventeringen förra året så har några nya revir dykt upp enligt länsstyrelsen. Vid gränsen till Dalsland och Norge har man i Kölviken hittat spår från en årsvalp. I Visten finns det ett nytt vargpar och det finns flera revir längs norska gränsen som kanske berör Värmland.

Länsstyrelsen fokuserar just nu på att söka spår i södra Värmland och vill gärna att de som gör vargobservationer också rapporterar in dem till Skandobs för att underlätta inventeringen. Med hjälp av just allmänhetens tips har man redan kunnat avsluta räkningen i Forshagareviret.

– De spårningar vi har bekräftar att det finns en familjegrupp där. Och att det föddes valpar där i våras, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Värmland.

– Varenda vinter ritar vi om kartan på nytt. Efter inventeringssäsongen så ser vi ju hur utvecklingen har sett ut i Värmland totalt sett. Och resultaten påverkar kanske framför allt älgförvaltningen.

Kan man redan nu se om antalet vargar i länet har ökat eller minskat?

– Nej, det är för tidigt att säga. Vi jobbar fortfarande i många revir för att bekräfta om det är samma par som är kvar sedan sist, eller om de har försvunnit. Och framför allt där vi inte har hittat något eller tillräckligt, så måste vi jobba extra mycket för att se att vi absolut inte har missat någonting, säger Maria Falkevik.