Brister på Fryksdalsbanan åtgärdas

– Det är bra ur säkerhetssynpunkt att Trafikverket genast åtgärdar de brister som finns, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Sträckan Karlstad-Torsby påverkas under måndag och tisdag, (11 - 12/2).

Totalt fyra avgångar per dag, två i vardera riktningen, ställs in och samtliga ersätts med buss.

Under onsdag, torsdag och fredag (13 - 15/2) påverkas sträckan Sunne-Torsby och där handlar det om tre dagliga avgångar i vardera riktningen som ersätts av buss.

Trafikverket har upptäckt ett 70-tal så kallade V-anmärkningar som innebär att de ska åtgärdas inom två veckor från besiktningsdatum.

- Det är positivt att Trafikverket omgående åtgärdar banan. Vi vill ha en trygg och säker trafik och då behöver banan underhållas när det uppstår fel, säger Per Sidetun på Värmlandstrafik.