Denna gång har vi gett oss på Ed Sheerans jättehit "Shape of you" från 2017.

P4 Värmlands rallylåtar har blivit en populär tradition sedan starten 2003, då med vår version av Michael Jackssons Black or white. Populära rallylåtar sedan dess har bland annat varit Wrom wrom i Värmlandsskogen (Hum hum från Humlegården) och Jag gasar på (Mikrofonkåt).

I fjol bjöd vi på en rejäl rockrökare i form av ZZ Tops Give me all you lovin', som blev Give me all your rally, och i år har vi alltså plockat fram en pop-hit i form av Shape of you. Två av P4 Värmlands tidiga rallylåtar finns på den CD med parodilåtar som vi tryckte upp 2007.

Som vanligt är det P4 Värmlands Tomas Hedman som står för texten. Han sjunger tillsammans med Frida Granström och Björn Söderholm. Tekniken har Örjan Bengtzing haft hand om och musikbakgrunden kommer från Glucose music.

Samtliga rallylåtar från P4 Värmland:

2003 Nu är svenska rallyt här (Black or white - Michael Jacksson)

2004 Omkörd av en traktor (Fångad av en stormvind - Carola)

2005 Wrom wrom i Värmlandsskogen (Hum hum från Humlegården - Lars Winnerbäck)

2006 Rock the hill (originalkomposition av Tomas Hedman)

2007 Jag och min växelspak (originalkomp. svensk version av Rock the hill)

2008 Jag skiter i rallyt (Jacksson - Jerry Williams version)

2009 (ingen ny låt inspelad)

2010 Jag är rallyt (I love Europe - Christer Sjögren)

2011 Jag gasar på (Mikrofonkåt - September)

2012 Kör som Grönholm (Moves like Jagger - Maroon Five)

2013 Rally för everybody (Party for everybody - Buranovskiye Babushki)

2014 Gasa Bromsa (Dansa pausa - Panetoz)

2015 Mera gas (All about the bass - Meghan Trainor)

2016 Rallyts hjältar (Heroes - Måns Zelmerlöw)

2017 Ingen stoppar rallyt (Can't beat the feeling - Justin Timberlake)

2018 Give me all your rally (Give me all you lovin - ZZ Top)

2019 Kär i din kärra (Shape of you - Ed Sheeran)

Texten till rallylåten 2019 – Kär i din kärra

Här bort i Kil har jag inte nån bil

Så till rallyt ska jag dra

Å jag känner det pirrar när nycklarna klirrar

Det är så som det ska va

Å en del gillar tjejer och sådana grejer

Men sån är inte jag

En del går och villar bort sig bland killar

Men jag vet vad jag vill ha, så häng med mig nu:

Tänk dig en rallybil

Gasen i botten, susar mil efter mil

Kom igen, lysande pil

Jag tycker om din blanka stil

Säg, hej, sluta snacka nu

det är sån klass i ditt snygga schassi

Kom igen, här är ditt mål

Kom, kom igen, jag är ditt mål, mmmmm

När jag tänker på dina däck

snurrar runt – jag blir alld’les väck

Allt jag vill är att få gå loss

På din klädsel och din kaross

Å jag längtar ju hela dan

Till ditt bränsle å din oktan

Jag kan ropa ut till hela stan

Jag är kär i din kärra! oaoaoaoaoa

Jag är kär i din kärra!

Ingen kan gasa runt så snabbt som du

Jag är kär i din kärra!

Tänk att få gosa med din fördelardosa

å få växla med din spak

jag lyfter min hatt för din kurviga ratt

som är helt uti min smak

Det känns som jag svimmar när vi åker i timmar

när vi bägge går upp i varv

ända från start vill vi ha högsta fart

bromsa är bara larv

å då säger jag

Tänk dig en rallybil...

När jag tänker på dina däck...

Ingen kan bränna däck så snabbt som du

Jag är kär i din kärra!

Du bara mig golvar, come on

med stiliga kolvar, come on

Å nu vill jag gosa med din

fördelardosa, come on

Du bara mig golvar, come on

med stiliga kolvar, come on

Å nu vill jag gosa med din

fördelardosa, come on

När jag tänker på dina däck...

(Så kär i din kärra, come on)

Ingen kan gasa runt så snabbt som du

Jag är kär i din kärra!