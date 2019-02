Polisen söker efter försvunnen man från Filipstad

Mannen är 27 år gammal, cirka 190 centimeter lång och har smal kroppsbyggnad.

Han sågs senast runt klockan 08:00 vid Strandvägsskolan i Filipstad under måndagsmorgonen.

Vid försvinnandet bar han en svart dunjacka, jeans och bruna kängor. Han anmäldes försvunnen vid 16-tiden på måndagen.

Polisen söker just nu med flera hundpatruller i Filipstad. Beroende på förutsättningar som väder och mannens vigör kommer man under sena kvällen eller natten ta ställning till om försvinnandet ska klassas enligt Lagen om skydd mot olyckor. I så fall kan polisen kalla in extra resurser från till exempel hemvärnet.

Om man sett mannen under dagen vill polisen ha tips på telefonnummer 11414, och om man ser mannen ska man ringa 112 direkt.