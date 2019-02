Hela Sverige finns i Värmland

Under morgonprogrammet uppmanades lyssnarna att ringa in till vår telefonsvarare om man är boende i Värmland, men har sin bakgrund i något annat landskap. Sedan prickades landskapen av, en efter en, tills samtliga 25 landskap fanns representerade. Under förmiddagen ringde Edgar till oss, numera boende i Uddeholm, men ursprungligen från Öland och därmed var alla landskapen i Sverige representerade.