Lucka i djurskyddslagen vid hantering av vilda djur

– När det gäller forskning är man tvungen att ha en etisk prövning för det försök som man vill utsätta de vilda djuren för. Men så är inte fallet när det gäller förvaltningsdjur, säger Margareta Stéen, en av forskarna bakom en nyligen publicerad artikel.

Precis som inom forskning kan förvaltning handla om att söka kunskap. Det kan vara att ta reda på var de vilda djuren finns eller hur många de är. I förvaltningen används den här kunskapen som grund för förvaltningsåtgärder, till exempel att skjuta eller flytta djur.

Johan Lindsjö, veterinär och en av artikelförfattarna, menar att man ofta hanterar de vilda djuren på samma sätt inom forskning och förvaltning.

– Man måste ju fånga in dem på något sätt. Det kan göras med helikopter, fällor eller andra sätt och är oftast stressande för djuren. Ofta söver man djuret och det påverkar hälsa och välfärd. Sen kanske man sätter på ett halsband eller någon typ av sändare. När djuret sedan vaknar upp och släpps ut kan det vara påverkat av ingreppen, både på kort och lång sikt, säger han.

Margareta Stéen och Johan Lindsjö tycker att lagen ska ändras så att all hantering av vilda djur, alltså även den som görs i förvaltningssyfte, måste genomgå en etisk prövning.

Förutom att skydda djuren skulle det göra det lättare för forskare att använda data som tas fram i förvaltningen. En etisk prövning är nämligen oftast en förutsättning för att kunna publicera forskningsresultat där man använt sig av data från vilda djur.

– Utan en etisk prövning kan vi i princip inte använda oss av de data som förvaltningen får fram, säger Margareta Stéen, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.



Referens: Lindsjö et al. "The Dividing line between wildlife research and management - implications for animal Welfare". Frontiers in Veterinary Medicine. DOI: 10.3389/fvets.2019.00013