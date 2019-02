Drev svart trafikskola - idag kommer domen

Målet var bland de största någonsin i Värmlands tingsrätts historia, över 150 vittnen hördes under den nästan två månader långa rättegången. Det var också första gången som illegal trafikskoleverksamhet prövades som ekonomisk brottslighet, mannen är tidigare dömd för brott mot trafikskolelagen.

Tingsrätten dömde mannen, som är i 50-årsåldern, för att ha drivit illegal trafikskola utan att ha gjort nån bokföring alls under sex år och bristande bokföring under två år. Han dömdes till fängelse i 1,5 år och näringsförbud i fem år. Själv nekade han till brott under hela rättegången.

Båda parter överklagade domen och åklagaren yrkade i hovrätten på ett strängare straff.

– Utifrån utredningen som är gjord så har vi kommit fram till att verksamheten varit väldigt omfattande. Om hovrätten går på vår linje är straffvärdet mycket högre än det tingsrätten kommit fram till, säger kammaråklagare Catharina Linné.

P4 Värmland har inte kunnat nå försvarsadvokaten, men i sitt överklagande yrkar han på att hans klient frikänns. Den dömde mannen menar att han hjälpt personer med bland annat att ta körkort utan att själv ta något betalt. Pengar som förts över till hans konto menar han har gått till att betala till exempel uppkörningar och teoriprov.