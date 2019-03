5 av 16 kommuner hjälper ensamkommande med boende

{"mapId":"Hydda.Full","coordinates":[59.62832493717692,13.191284313797953],"zoomLevel":8,"markers":[{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[64.02219587957681,22.025391161441803]},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[64.06066745356283,17.542969286441807]},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.38805954400139,13.510986277833585],"title":"Karlstads kommun","text":"Svar: Nej.

Kommunens kommentar: Socialtjänsten utreder och fattar beslut utifrån den individuella situationen. I de fall det varit aktuellt med boende har det varit våra akutboenden."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.35727601107127,13.11465452425182],"title":"Grums kommun","text":"Svar: Nej.

Kommunens kommentar: Några bor kvar på kommunens HVB i väntan på beslut. Annars har kommunen inga andra lösningar utan personen får ordna boende på egen hand."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.53571055035933,13.48764041438699],"title":"Forshaga kommun","text":"Svar: Nej.

Kommunens kommentar: De som har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen får leta boende på egen hand. Hittar de boende beviljar vi boendekostnad upp till högsta godtagbara."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.65698913177174,12.596786494832488],"title":"Arvika kommun","text":"Svar: Nej.

Kommunens kommentar: De ungdomarna får söka boende själva. Sen kan de alltid ansöka om boendekostnaden genom försörjningsstöd."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.39393323144049,12.136802673339846],"title":"Årjängs kommun","text":"Svar: Ja.

Kommunens kommentar: Kommunen erbjuder idag boende till ensamkommande som fyllt 18 år om de innefattas av nya gymnasielagen."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.88652548572323,12.304550162516536],"title":"Eda kommun","text":"Svar: Delvis.

Kommunens kommentar: Myndiga ensamkommande ungdomar med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd erbjuds boende i form av lägenhet med regelbunden tillsyn tills de fyller 21 år eller avslutar gymnasieskola. De får sedan stöd i att hitta egna boenden genom kommunen."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.716183335687795,14.167831395752732],"title":"Filipstads kommun","text":"Svar: Ja.

Kommunens kommentar: Under tiden de ansökte om tillfälligt uppehållstillstånd inom ramen för Nya gymnasielagen fick de bo i en fastighet som kommunen hyr ut till kyrkan. Vi har inte bestämt exakt hur det ska se ut nu när de allra flesta beviljats TUT. I dagsläget får de bo kvar i fastigheten. De är inte så många till antalet."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.034604929320466,13.702972428873183],"title":"Hagfors kommun","text":"Svar: Delvis.

Kommunens kommentar: De som sökt och inte fått beslut enligt gymnasielagen ska ordna boende själv men vi har beviljat fyra personer då de stått utan lösning på sin situation (akut nöd). De som anvisats hit och fått uppehållstillstånd får boende på samma villkor som andra invånare, oftast bostadssociala kontrakt."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.325238504921884,13.471710209269078],"title":"Hammarö kommun","text":"Svar: Ja.

Kommunens kommentar: Enligt ett politiskt beslut erbjuds ungdomar över 18 år, med en fungerande skolgång, boende i ett före detta HVB-hem med självhushåll. Ungdomarna har tillgång till skjutsningar och läxhjälp av HVB-personale.n"},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.50359766592906,13.321472159586847],"title":"Kils kommun","text":"Svar: Ja.

Kommunens kommentar: Just nu bor de (under nya gymnasielagen) kvar på ett tillfälligt \"asylboende\" (både lägenheten och HVB-hemmet). Vi arbetar på en lösning för dem som fått TUT utifrån nya gymnasielagen."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.312730427342004,14.113449105061592],"title":"Kristinehamns kommun","text":"Svar: I nödfall.

Kommunens kommentar: För de ungdomar som står utan någon form av boende har socialförvaltningen i Kristinehamn upplåtit boende i ett tidigare HVB-hem som stått tomt i avvaktan på att de själva ska finna en permanent boendelösning. "},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.83570740597019,13.551773079670967],"title":"Munkfors kommun","text":"Svar: Ej varit aktuellt.

Kommunens kommentar: Vi har inte haft någon som ansökt om boende som fått uppehållstillstånd ännu, och därför inte tagit ställning."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.53536241843761,14.283462516032161],"title":"Storfors kommun","text":"Svar: Delvis.

Kommunens kommentar: De som fått tillfälligt uppehållstillstånd och blivit anvisade till kommunen får hjälp med boende. Inte de som inte anvisats kommunen eller de som väntar på beslut/fått inhibition."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.84171032599369,13.13854980049655],"title":"Sunne kommun","text":"Svar: Delvis.

Kommunens kommentar: De som ingick i kommunavtalet (anvisades) och nu har sökt via nya gymnasielagen blir erbjudna ett boendeavtal och har rätt till försörjningsstöd om de uppfyller kriterierna."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[59.13428026838237,12.92836762731895],"title":"Säffle kommun","text":"Svar: Ja.

Kommunens kommentar: De som ingick i kommunavtalet (anvisades) och nu har sökt via nya gymnasielagen blir erbjudna ett boendeavtal och har rätt till försörjningsstöd om de uppfyller kriterierna."},{"iconId":"map_needle_ekot","coordinates":[60.13747062002399,13.005134586710485],"title":"Torsby kommun","text":"Svar: I nödfall.

Kommunens kommentar: Om den studerande inte lyckats lösa boendefrågan själv, erbjuds hen en boendelösning där två ungdomar får dela lägenhet."}]}