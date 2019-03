Det slitna blir mode på årets Fårfest

Temat för årets fårfest är att inspirera till att laga och göra om sina gamla läder och hitta nya användningsområden för fåret. Årets upplaga är den 13:e och den genomförs i Sannerudsskolan i Kil. Najeeb Karimi var på fårfesten för första gången förra året och blev inspirerad.

– Det var fantastiskt att se hantverket och att så många reser dit från andra länder, säger han.

Najeeb Karimi började jobba på ett skrädderi i Afghanistan redan som tioåring och har även jobbat som skräddare under sina drygt tre år i Sverige, utöver svenskastudierna. Han kom i kontakt med fåreningen första gången när han tog tåget från Östmark, där han bodde, till Kil för att köpa ull till att göra tavlor.

– Jag brukar göra ulltavlor, något jag har lärt mig i Sverige. Jag fick veta att i Kil finns en butik som säljer ull och då träffade jag Ingrid.

Ingrid jobbade i Hantverksbutiken i Kil och hon tog med Najeeb till Ullverkstan där Fåreningen höll på att planera fårfesten. Där hjälpte han till att sy om gamla kläder till nya.

Värmlands hemslöjdskonsulent Carina Olsson kommer att hålla i workshopen Stoppa Maskan med bland andra Najeeb under fårfesten. Där kan man få hjälp både med att laga och göra om sina kläder.

– Vi tigger saker just nu för att ha och laga eller göra om under fårfesten.

Många kanske tänker på Hemslöjd som något gammalt men under mina 37 år som hemslöjdskonsulent har det aldrig varit så hett som nu, säger hon.

På fårfesten kan man hitta drygt 140 utställare, kurser, hantverk och föreläsningar om fåret och vad djuret har att erbjuda. Man väntar runt 10 000 besökare från minst sex olika länder. För Marianne Andersson som är vice ordförande i fåreningen innebär fårfesten en möjlighet att träffa andra fårentusiaster.

– En mötesplats är det nog för mig, där man kan få mycket inspiration och kunskap.

Varför valde ni temat fårnyelse?

– Det är väldigt aktuellt just nu att laga och lappa men också att hitta nya användningsområden för vad fåret har att ge.

För Najeeb Karimi har fårfesten inneburit en möjlighet att träffa andra hantverkare.

– Jag träffade många människor med egna företag och blev inspirerad till att i framtiden starta eget skrädderi i Karlstad.