Forshaga ett steg närmare kval

Det var ett bra tag sen Forshaga var på väg mot de högre divisionerna.

– Det är klart att det är stort, och framförallt för killarna på isen som gör ett jättejobb. Det blir lite mer press naturligtvis med massmedia och såna saker. Det är bara kul, säger tränaren Per Lundell.

Pressen som nu kommer i och med att Forshaga är ett steg närmare kvalserien är bara positiv tror Per Lundell.

– Vi ville ju ta oss till play off. Eftersom vi bara fick med oss ett poäng efter jul har vi ju vetat att vi inte kan förlora många matcher om vi ska oss till play off. De är inne i den här bubblan så nu är det bara att köra på, säger tränaren Per Lundell.