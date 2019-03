Svenskarna dricker allt mindre sprit

I fjol drack varje svensk invånare som var 15 år och äldre i genomsnitt drygt 8,8 liter ren alkohol - vilket motsvarar 92 flaskor vin.

Konsumtionen minskade jämfört med 2017 och det beror främst på kronans ställning på marknaden, enligt Björn Trolldal, utredare på CAN.



– Det beror med all säkerhet på den svenska kronan. Den svenska kronan är ju väldigt svag numera och vi har bara haft en så pass svag krona en gång tidigare under 2000-talet. Det var 2009. Det har helt enkelt blivit dyrare att handla utomlands så folk drar ner på köpen utomlands och handlar på Systembolaget istället, säger Björn Trolldal, utredare på CAN.

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige minskade med två procent under 2018 jämfört med 2017. Att det minskar är inget nytt alls. Så har det varit även sett i ett längre perspektiv, enligt Björn Trolldal, utredare på CAN.

– Om vi ser tillbaka på en tioårsperiod så ser vi en minskning av konsumtionen med sju procent men jämfört med året innan 2017 så är minskningen två procent. Så att, det är en del av en längre trend som har pågått under flera år, säger han.

Det är främst bland unga som minskningen är som tydligast och så har det sett ut under flera år. Men även bland hela den vuxna befolkningen, enligt CAN.

– Någonting som nämns det är bland annat den här hälsotrenden, att man vill vara mer hälsosam. Det pratas om att man inte har tid att drick så mycket alkohol och det pratas om internet och sociala medier ger en kontroll över andra människor. Man kan ju dokumentera vad vi gör, säger Björn Trolldal.

De preliminära siffrorna från CAN visar även att restaurangernas försäljning ökade under förra året, likt försäljningen på Systembolaget. Vi dricker mer öl och vin och vi har i ett längre historiskt perspektiv att vara ett spritland till att bli ett vinland, enligt Björn Trolldal.

– För flera decennier sen var vi ett spritland, vi drack mest sprit. Men sen slutet på 1970-talet har spritkonsumtionen minskat successivt men däremot har öl- och vinkonsumtionen stigit. Speciellt vinkonsumtionen har stigit under en lång följd av år, säger Björn Trolldal, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.