Utvisar trots "mycket svår" situation för kvinnor

Det handlar om de tre systrarna Soraya, Mariam och Amina, som bor på en värmländsk ort. Deras familj har fått avslag på asylansökan i samtliga instanser. För att systrarna ska slippa återvända till Afghanistan, där de menar att pappan kommer döda eller gifta bort dem, vill deras mamma gifta bort dem med män i Iran. Det påståendet har Migrationsverket nu prövat, genom en så kallad begäran om verkställighetshinder, och kommit fram till att de inte tror på systrarna.

– Vi har haft det tidigare underlaget och tagit ställning till de bevis som kommit in med verkställighetshindret och gjort en bedömning på det, säger Saqib Shabbir, enhetschef på Migrationsverket.

"Kvinnors situation mycket svår"

Han berättar att de utifrån bevisen de fått in tagit beslut om att avslå verkställighetshindret utan att höra systrarnas berättelse. Eftersom vi bara har fullmakt för två av dem kan Saqib Shabbir på Migrationsverket inte uttala sig om vilka bevisen är, men han säger att bevisbördan ligger på den som ansöker om verkställighetshindret.

Samtidigt medger Migrationsverket att kvinnors situation i Afghanistan är mycket svår. Att kvinnors frihet fortfarande är starkt beskuren om hon inte har ett manligt nätverk, och att många kvinnor riskerar tvångsäktenskap.

Vad är det som tyder på att systrarna är ett undantag från det?

– Det handlar om att göra en bedömning om de riskerar tvångsäktenskap eller inte. Det är det som domstolen prövat innan och landat i att de inte riskerar det, säger Saqib Shabbir på Migrationsverket.

Men samtidigt slår ni alltså fast att afghanska kvinnor i stor utsträckning gifts bort och så gäller inte det de här systrarna, låter inte det konstigt?

– Alla har samma rätt att söka skydd om man riskerar det och då prövas det av oss. Den prövningen gjordes av både Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Och vi landade i att de riskerar inte det till den grad att de kan åberopa skydd i Sverige.

Kan du garantera att de här systrarna inte gifts bort när de återvänder till Afghanistan?

– Vi har bedömt att de inte gjort sannolikt att det föreligger risk för tvångsäktenskap. Är det så att de har annat underlag som vi inte fått in så har de fortfarande möjlighet att lämna in en begäran om verkställighetshinder. Men med det underlaget vi fått in så har vi inte ansett att det kommit upp till antaglig nivå om att de riskerar det, säger Saqib Shabbir, enhetschef på Migrationsverket.