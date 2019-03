THQ skakat av skandal i gamingvärlden

Bolaget har fått massiv kritik sen de lagt upp en AMA (Ask Me Anything) på den ökända amerikanska sajten 8chan som svartlistats av Google för att de sprider barnpornografi, homofobi och och rasism.

- Det skedde genom ett misstag av en av våra medarbetare vid vårt dotterbolag i Wien. Att förknippas med ett forum som är känt för såna värderingar är absolut inget vi vill förknippas med, säger Lars Wingefors, VD och grundare av THQ.

Jag har som koncernchef tagit kraftigt avstånd och bett om ursäkt"

THQ, som ger ut datorspel, har vuxit snabbt de senaste åren och börsnoterades för två år sen. Speljätten har gått från 7 anställda 2011 till över 2000 medarbetare idag runt om i världen.