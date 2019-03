Polisen varnar för åldringsbrott i Årjäng

Polisen får nu under måndags förmiddagen in allt fler anmälningar om misstänkta försök till brott mot äldre i Årjäng. Bland annat fick under morgonen en äldre kvinna besök av påstridiga personer som ville in och få ett glas vatten, men kvinnan slog igen dörren. En man ska också ha ringt till och även besökt äldre och sagt sig komma från hemtjänsten.

Dessutom ska någon ha ringt äldre och hävdat att elskåpet ska bytas, något som vid kontakt med hyresvärd inte visat sig stämma. Enligt polisen ska det handla om väldklädda, påstridiga personer.

Det var senaste i förra veckan som polisen gick ut och varnade för liknande händelser i Årjäng.