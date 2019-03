Färre flygresenärer från Karlstad

Den kommunala flygplatsen hade knappt 82000 passagerare under 2018 och vd:n Hans Wennerholm menar att man hade räknat med fler än så.



– Jag är orolig för den långsiktiga utvecklingen. Inför 2018 trodde vi på ett ökat passagerarantal. vi hade ju 90000 under 2017 och vi satsade på 100000 under 2018. I förhållande till det blir jag orolig när utvecklingen går åt andra hållet, säger Hans Wennerholm till P4 Värmland.



Vad berodde minskningen på?



– Dels meddelade ju Norwegian oss att man la ner Alicantelinjen i slutet av 2017 och sen gick Nextjet i konkurs som också mycket påtagligt påverkade passagerarantalet, menar Hans Wennerholm.

Antalet som flög till och från Torsby flygplats minskade också medan Hagfors låg stabilt. Båda flygplatserna hade cirka 3000 resenärer.

Det totala passagerarantalet på svenska flygplatser ökade något, men antalet inrikes resenärer minskade.