Dylan till Karlstad i sommar

Biljetterna till Dylans konsert i Karlstad släpps på måndag, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Dylan har besökt Karlstad två gånger tidigare - 2003 och 2005.

Bob Dylan gör tre spelningar i Sverige under sin Europaturné – förutom i Karlstad spelar han i Stockholm (26 juni) och Göteborg (28 juni).

Dylan är just nu aktuell med "More blood, more tracks", en boxversion av hans klassiska "Blood on the tracks" från 1975. Samlingen på sex skivor är den fjortonde delen i hans arkivrensning "The bootleg series".

