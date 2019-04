Färjestad fick drömstart på semifinalen

Färjestad rivstartade matchen och matade skott mot Adam Reideborn. De gjorde också 1-0 på ett kansonskott av Mikael Wikstrand trodde alla. Men efter videobedömning dömdes målet bort. Halvvägs in första perioden fick man till slut utdelning när ett slagskott från blålinjen av Jesse Virtanen letade sig in för 1-0. Och kort därefter kontrade Joakim Nygård in 2-0-målet.

Nej, det var inte Djurgårdens dag. Åtta minuter in i andra perioden stod man för stort slarv bakom egen kasse och Marcus Nilsson kunde spela fram en fri Jesse Virtanen för finländarens andra mål och 3-0 för Färjestad.

Timeout hos gästerna men inte hjälpte det. Utvisning på grund av för många spelare på isen direkt därpå och i Färjestads powerplay kunde Daniel Viksten styra in 4-0-målet.

– Både första och andra perioden är riktigt bra från vår sida och vi sätter prägel på matchen direkt och dessutom skönt att få utdelning i powerplay. Det kommer att bli viktigt om vi ska ta oss långt, säger Nygård.

Djurgården reducerade två gånger om men kom inte närmare än så. Färjestad-segern skrevs till 5-2 efter att Martin Johansson fastställt slutresultatet i tom bur.