Sveriges orienteringselit till Värmland i helgen

– Värmland är ett litet distrikt så det här är jättestort för oss, säger Conny Gunnarsson som är tävlingsledare.

Tävlingarna går vid gården Tallmossen precis på gränsen mellan Grums och Säffle kommun. Fyra Värmlandsklubbar – OK Tyr, Karlstad, Säffle OK, OK Älgen, Grums och Skattkärrs SOK – svarar gemensamt för de två tävlingsdagarna. Man räknar med mellan 1 500 och 2 000 deltagare till start per dag.