Skoghall till SSL!

– SSL, SSL, SSL, ekade det från dryga 800 personer i Hammarö arena strax före 18 under söndagskvällen. Skoghalls IBK hade då för första gången tagit klivet upp i innebandyns finrum, Svenska Superligan.



Och det blev närmast ett sagoslut. Hammarötjejen och lagkaptenen Elin Andersson slog in bollen och avgjorde med 15 sekunder kvar:

– Det är helt sjukt. Och extra kul att hela bänken skriker att jag ska hålla i bollen och så skjuter jag och så blir det mål. En häftig känsla, säger segerrusiga Andersson.



Att laget faktiskt tagit sig till SSL har lagkaptenen nästan svårt att greppa:

– Det är obeskrivligt! men det är ett riktigt bra lagbygge med bra sammanhållning, säger Andersson.



Tränaren Jonas Kruse stämmer in i hyllningskören över sitt lag:

– Det är helt otroligt. Vilket lag, vilka tränare vi har runt omkring oss och vilken förening. Vi ska vara fantastiskt stolta, säger Kruse.



Joakim Lindström

P4varmland@sverigesradio.se