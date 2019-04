UB40 till Karlstad i höst

Den 26 oktober spelar de på Nöjesfabriken som ett led i sin jubileumsturné "The 40th anniversary tour", skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Det brittiska reggaebandet bildades 1978 och har sålt omkring 100 miljoner album. Bland deras mest kända låtar finns coverlåtarna "Red, red wine" , "Can't help falling in love" och "Kingston town". Senaste skivan "For the many" kom tidigare i år.