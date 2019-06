Stor ökning av orosanmälningar i Storfors

Storfors kommunalråd, socialdemokraten Hans Jildesten, tror att skola, vård och polis har blivit bättre på att anmäla men medger samtidigt att det inte nödvändigtvis varit dåligt tidigare:

– Nej, det är väl så att det går upp och ned. Nu har det gått upp under 2-3 års tid och det är väldigt allvarligt och då måste vi vidta åtgärder och det har vi ju gjort genom att bland annat anställda fler personer.



Enligt kommunens statistik finns det 757 barn och unga under 18 år i Storfors. Under 2018 fick alltså Storfors in 311 orosanmälningar och det motsvarar 41 procent av kommunens unga.



Enligt socialtjänsten kan flera anmälningar röra samma barn men Hans Jildesten tycker samtidigt att de siffrorna är mindre relevant för en liten kommun som Storfors.

– Så fort vi pratar procent så slår det väldigt hårt mot små kommuner. Storfors kan vara jättebra eller jättedåligt, men vi hamnar sällan där vi egentligen bör hamna, säger han.