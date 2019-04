Flygresenärer drabbas av pilotstrejk

Det här innebär att många resenärer på Arlanda påverkas idag och under den kommande helgen. Två av dem är Marie och Anders från Karlstad.



– Det verkar vara helt omöjligt att komma iväg idag, vi skulle till Rom. Än så länge är det rätt så dålig information, säger de.

SAS har beräknat att strejken drabbar omkring 70 000 resenärer i Sverige under fredagen och ytterligare cirka 100 000 i helgen. 315 avgångar har ställts in hittills och bolaget uppmanar sina kunder att hålla koll på hemsidan om just deras avgång är inställd.