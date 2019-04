Ambulansen är oftare fördröjd på natten

– Detta beror på att vi har mindre ambulansresurser nattetid, sedan får vår personal gå och vila mellan larmen, så att man är utvilad när man får ett nytt larm. Då ska man ta sig upp ur sängen, få på sig kläderna och ut i bilen. Dagtid får vi ofta larmen när vi redan sitter i bilen då vi har en högre frekvens av larm dagtid, säger Wolmer Edqvist, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Värmland.



Ambulanssjukvården i Värmland har ett mål att klara inställningstiden på 90 sekunder. Det vill säga från det att ett prio-1 larm inkommer till det att man är redo att åka, ska det högst ta 90 sekunder.



VF granskade för ett tag sedan inställningstiderna och efter en genomgång av siffrorna från P4 Värmland går det att se ett mönster. Dagtid under februari 2019 klarar ambulanssjukvården att nå målen drygt 75 procent av gångerna, men på natten är siffran betydligt lägre bara drygt 34 procent av inställningstiderna hålls.



2018 samma månad är siffrorna liknande, drygt 37 procent av inställningstiderna klaras nattetid. I förlängningen innebär detta att det tar längre tid att nå patienten under natten. Men detta ser inte Wolmer Edqvist som det största problemet.



– Vi har större utmaningar med vår tillgänglighet. SOS Alarm tar på sig 2,9 minuter i mediantid innan ambulansen blir utlarmad. Där kanske man kan kapa sekunder. Kanske kan vi tänka lite annorlunda kring vårdkoordinering, vi ser att många i samhället använder ambulans som egentligen inte borde ha någon, säger Wolmer Edqvist.



Men tillbaka till inställningstiderna. De gångerna man inte klarar målet på 90 sekunder kan det vid tillfällen ta upp till över tre minuter innan man kvitterat ett prio-1 larm, vilket i slutändan får konsekvenser för ankomsttiden. 40 larm av de totalt 1279 i februari ifjol tar mer än tre minuter att kvittera och då inträffar 36 av de 40 rejäla fördröjningarna nattetid.



Det är en svår balansgång. Samtidigt som man från ambulanssjukvården i Värmland ur ett arbetsmiljöperspektiv ser att det är bra med en utvilad nattpersonal, så bidrar samtidigt möjligheten att kunna sova under jourtjänstgöring till att inställningstiderna försämras. Men man arbetar kontinuerligt för att minska inställningstiderna, menar Wolmer Edqvist.



– Vi ser alltid över när vi bygger någon ny ambulansstation att vilrum ligger i nära anslutning till garaget, säger Wolmer Edqvist.



Det skulle aldrig vara aktuellt att inte tillåta att personalen sover på nätterna?



– Det är en sak man får diskutera om det skulle bli betydligt större. Men utifrån det materialet vi har här, kan jag inte se något alarmerande.