Socialtjänsten hinner inte utreda om barn far illa

– Vi hinner inte slutföra utredningar om barn och unga inom fyra månader som lagen stipulerar, säger Anette Österberg, utvecklingsledare på socialtjänsten.

Kristinehamns kommun har anmält till Ivo, inspektionen för vård och omsorg, att man ligger efter med utredningar av ungefär 35 barn och ungdomar.

– Orosanmälningarna har ökat, det hög personalomsättning och brist på socialsekreterare. Ändå har vi dubblerat antalet socialsekreterare under de senaste två åren.

Anette Östberg poängterar att kommunen alltid gör en skyddsbedömning och finns det till exempel våld med i bilden så prioriteras det.

Under våren har det kommit in ungefär 30 nya anmälningar varje månad.

Att orosanmälningar ökat kraftigt har P4 Värmland rapporterat om tidigare i vår även från andra kommuner såsom Karlstad och Karlskoga.

En vanlig lösning är att ta in hyrsocionomer från bemanningsbolag. De kostar ungefär dubbelt så mycket som de egna kommunala socionomerna.